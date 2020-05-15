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Espreso.tvОбществоНардепы-"слуги" обратились к Авакову из-за "коктейля Молотова", брошенного в дом их депутата

Нардепы-"слуги" обратились к Авакову из-за "коктейля Молотова", брошенного в дом их депутата

В "Слуге народа" обратились к главе МВД Арсену Авакову с просьбой взять на "личный контроль" расследование инцидента

Об этом сообщила нардеп "слуга" Евгения Кравчук в Facebook.

"Сегодня ночью на Закарпатье в дом народного депутата от партии "Слуга народа" Михаила Лабы неизвестные лица бросили "коктейль Молотова". Загорелась деревянная беседка во дворе, и только благодаря счастливому стечению обстоятельств пожар потушили сами хозяева. Я и многие мои коллеги подписались под депутатским обращением к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой взять под личный контроль расследование этого преступления ", - отметила Кравчук.

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Она отметила, что в партии считают событие не хулиганством, а целенаправленным запугиванием политического деятеля.

"Иными словами, местные выборы начались, и вряд ли наши оппоненты планируют вести предвыборную кампанию цивилизованными методами. Я звонила Михаилу - к счастью, никто не пострадал, с ним и его семьей все в порядке. Фракция "Слуга Народу" поддерживает коллегу", - написала Евгения Кравчук.

 

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