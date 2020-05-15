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Espreso.tvОбществоВо двор дома нардепа "слуги" на Закарпатье бросили коктейль Молотова

Во двор дома нардепа "слуги" на Закарпатье бросили коктейль Молотова


фото: rubaltic
В Закарпатской области неизвестный бросил "коктейль Молотова" во двор народного депутата от партии "Слуга народа" Михаила Лабы, полиция начала следствие

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сегодня, 15 мая, около 1 часа ночи, в селе Невицкое, что в Ужгородской области, неизвестный бросил во двор народного депутата Украины бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Злоумышленник попал в деревянную беседку", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли дело по статье 346 Уголовного кодекса Украины, то есть угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

Вместе с тем, на местном сайте 0312 сообщается, что речь идет о нардепе от партии "Слуга народа" Михаиле Лабе, который сам сообщил в полицию.

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