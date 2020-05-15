Аноним сообщил о заминировании всего Киева

15 мая, 2020, 15:54

15 мая в столице на линию 102 поступило анонимное сообщение о заминировании всего Киева

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Отмечается, что в полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании всех административных, жилых и муниципальных зданий.

Напомним, 13 апреля злоумышленники сообщили о заминировании всех больниц Киева.

Позже, 24 апреля неизвестный заявлений о заминировании Хозяйственного суда столицы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb