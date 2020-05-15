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Espreso.tvОбществоАноним сообщил о заминировании всего Киева

Аноним сообщил о заминировании всего Киева


фото: glavcom
15 мая в столице на линию 102 поступило анонимное сообщение о заминировании всего Киева

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Отмечается, что в полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании всех административных, жилых и муниципальных зданий.

Напомним, 13 апреля злоумышленники сообщили о заминировании всех больниц Киева.

Позже, 24 апреля неизвестный заявлений о заминировании Хозяйственного суда столицы.

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