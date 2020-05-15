Аноним сообщил о заминировании всего Киева
15 мая, 2020, 15:54
15 мая в столице на линию 102 поступило анонимное сообщение о заминировании всего Киева
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Отмечается, что в полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании всех административных, жилых и муниципальных зданий.
Напомним, 13 апреля злоумышленники сообщили о заминировании всех больниц Киева.
Позже, 24 апреля неизвестный заявлений о заминировании Хозяйственного суда столицы.
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