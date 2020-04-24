В Киеве "заминировали" суд
24 апреля, 2020, 11:20
24 апреля в столице "заминировали" суд Киевской области
О возможном минировании здания сообщили Вартови.Еспресо .
В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании здания по адресу Симона Петлюры, 16, где находится Хозяйственный суд Киевской области.
Как отмечают Вартови, на место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Сейчас решается вопрос об эвакуации посетителей и работников суда.
- Напомним, 13 апреля злоумышленники сообщили о заминировании всех больниц Киева
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