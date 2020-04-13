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Espreso.tvОбществоПолиции сообщили о заминировании всех больниц Киева

Полиции сообщили о заминировании всех больниц Киева


фото: rfe
В полицию поступило сообщение, что все медицинские учреждения столицы заминированы

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

"В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании всех больничных заведений столицы", - говорится в сообщении.

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