Полиции сообщили о заминировании всех больниц Киева
13 апреля, 2020, 16:05
В полицию поступило сообщение, что все медицинские учреждения столицы заминированы
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
"В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании всех больничных заведений столицы", - говорится в сообщении.
- В Киеве раньше поступило сообщение о заминировании 10-го корпуса Александровской больницы .
- Информация о заминировании Александровской больницы на Печерске в Киеве не подтвердилась
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