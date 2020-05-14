Визит Козака в Берлин стал неожиданностью для МИД, - Горбач

14 мая, 2020, 19:14

Аналитик отметил, что Германия дала разрешение "подсанкционному" российскому политику Козаку на визит и его детали мы будем узнавать постфактум

Об этом политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач рассказал в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив", передает Еспресо.TV .

"Надо сказать, этот визит Козака, преемника Суркова, и его поездка в Берлин... Очевидно Берлин сам его пригласил, сам дал это разрешение в порядке исключения. Это все было очень неожиданно для украинской стороны. Если бы мы об этом знали, если бы нас об этом предупреждали - мы бы от этого что-то ждали", - отметил он.

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Горбач заметил, что о визите сообщили первыми именно российские СМИ.

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"И с российской интерпретацией событие происходило, собственно говоря, без Украины. Уведомила ли немецкая сторона украинскую сторону, я думаю, что о факте встречи, конечно, стало известно и нужно было давать какие-то объяснения. Но по факту, что на самом деле там было, мы будем узнавать не сразу, а постепенно. Ведь даже немецкая сторона публично это комментирует очень осторожно и очень кратко, очень лаконично. Дмитрий Кулеба сказал, что речь шла о повышении статуса переговорщиков в Минской контактной группе, как украинской инициативе, что бы это могло обсуждаться. Не знаю хорошо это или плохо", - прокомментировал Владимир Горбач.

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