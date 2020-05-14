Переговоры Козака в Берлине по Донбассу: Кулеба заявил, что Украина знала о встрече и благодарна Германии
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он рассказал, что Козака пригласили в Берлин из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений и по повышению статуса представительства Украины в ТКГ.
"Очевидно, дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча. Кстати, именно по этой логике мой немецкий коллега министр Маас (глава МИД Германии, - ред.) смог после моей с ним разговора привлечь к переговорам в нормандском формате главу МИД России Лаврова. Украина знала об этом визите Козака заранее и знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило - мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких игры за нашей спиной речь не идет ", - отметил Кулеба.
Он также подчеркнул, что Украина благодарна немецкой стороне за усилия по привлечению РФ к поиску конструктива.
- Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что его переговоры с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на Донбассе "состоялись конструктивно" .
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