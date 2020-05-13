Козак провел переговоры по Донбассу с помощником Меркель. Представителей Украины не было
Свой визит в Германию он назвал "дополнительными консультациями", сообщает Lb.ua .
"Диалог состоялся в конструктивном, деловом ключе. Достигли соглашения о взаимных будущих действиях по мирному урегулированию конфликта в Украине, по решению многих сложных задач", - сказал он, не назвав фамилии своего собеседника.
Козак добавил, что его поездка в Берлин придаст дополнительный импульс интенсификации переговоров в нормандском формате, а трехсторонний контактной группе, которая работает в Минске, "будут даны соответствующие сигналы".
Официальный Берлин пока не прокомментировал переговоров, передает Немецкая волна. Поездку Козака в Германию не анонсировали; представителей Украины и Франции на консультациях не было.
Отметим, что Козак стал заместителем главы администрации президента РФ в январе.
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- Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками глав стран нормандского формата.
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