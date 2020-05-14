В СБУ отказались комментировать информацию о возможном подозрение Стерненко
Об этом сообщает Радио Свобода.
Журналистам ответили на их запрос относительно заявления Романа Синицына о возможном подозрении в умышленном убийстве Сергею Стерненко.
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"По состоянию на сегодня запрашиваемая информация не может быть предоставлена с учетом правовых ограничений по разглашению сведений досудебного расследования, предусмотренных частью первой статьи 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в официальном ответе СБУ от 14 мая на информационный запрос Радио Свобода, отправленный 6 мая .
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4 мая, о возможности вручения такого подозрения заявлял общественный активист Роман Синицын, который сообщал, что "дедлайн - 15 мая, но скорее всего это произойдет уже до конца текущей недели".
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