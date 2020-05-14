"Пытаются реализовать мотив мести": Рябошапка заявил, что его просили повлиять на дело активиста Стерненко
Об этом экс-генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал в интервью " Левому берегу ".
"Там (в деле - ред.) на самом деле не все так просто, как описывают средства массовой информации, во-первых. Во-вторых: в этом деле точно политический фактор. Потому что ко мне обращались люди, которые просили повлиять на это расследование ", - отметил Рябошапка.
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Он добавил, что люди считали, что квалификация в этой дел должна быть такой, которую они видят. В то же время он отказался сказать, кто именно к нему обращался.
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"Расскажу вам потом. Я абсолютно убежден, что в этом деле есть другой подтекст. По меньшей мере, месть. Думаю, там пытаются реализовать именно мотив мести, чтобы Стерненко получил как можно более жесткое наказание", - заявил Руслан Рябошапка .
- Напомним, по словам блогера Синицына, СБУ совместно с Офисом генпрокурора готовят подозрение в умышленном убийстве активисту Сергею Стерненко.
- 6 мая Стерненко заявил, что его планируют арестовать в ближайшие дни .
- В девяти городах Украины состоялись акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко
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