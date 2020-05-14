 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Пытаются реализовать мотив мести": Рябошапка заявил, что его просили повлиять на дело активиста Стерненко

"Пытаются реализовать мотив мести": Рябошапка заявил, что его просили повлиять на дело активиста Стерненко


фото: lb.ua
Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил о просьбе повлиять на дело активиста из Одессы Сергея Стерненко, но не назвал "просителей"

Об этом экс-генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал в интервью " Левому берегу ".

"Там (в деле - ред.) на самом деле не все так просто, как описывают средства массовой информации, во-первых. Во-вторых: в этом деле точно политический фактор. Потому что ко мне обращались люди, которые просили повлиять на это расследование ", - отметил Рябошапка.

Читайте также: Дело Стерненка может оказаться для Венедиктовой первой и последней, - Рыбачук

Он добавил, что люди считали, что квалификация в этой дел должна быть такой, которую они видят. В то же время он отказался сказать, кто именно к нему обращался.

Читайте также: Подозрение Стерненку будет объявлено, - Венедиктова

"Расскажу вам потом. Я абсолютно убежден, что в этом деле есть другой подтекст. По меньшей мере, месть. Думаю, там пытаются реализовать именно мотив мести, чтобы Стерненко получил как можно более жесткое наказание", - заявил Руслан Рябошапка .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать