В Ferrari назвали имя пилота, который заменит четырехкратного чемпиона мира
14 мая, 2020, 15:30
Итальянская команда "Формулы-1" Ferrari заключила контракт с испанцем Карлосом Сайнсом, который заменит четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля
Об этом сообщает Autosport.com .
Новым пилотом Ferrari стал Карлос Сайнc, выступающий за McLaren. Испанец заменит в итальянской команде Себастьяна Феттеля, который завершает выступления за Ferrari по окончании сезона-2020.
До перехода в McLaren Сайнс выступал за Toro Rosso и Renault. Всего на счету испанца 102 гонки в Формуле-1 и одно попадание на подиум.
В 2019 году гонщик стал лучшим в средней группе пилотов и занял шестое место в общем зачете чемпионата мира.
- Напомним, 12 мая стало известно, что Себастьян Феттель оставил Ferrari .
- 13 мая появилась информация, что в команде "Формулы-1" Ferrari Себастьяна Феттеля заменит Карлос Сайнс .
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