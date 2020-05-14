В Ferrari назвали имя пилота, который заменит четырехкратного чемпиона мира

14 мая, 2020, 15:30

Итальянская команда "Формулы-1" Ferrari заключила контракт с испанцем Карлосом Сайнсом, который заменит четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля

Об этом сообщает Autosport.com .

Новым пилотом Ferrari стал Карлос Сайнc, выступающий за McLaren. Испанец заменит в итальянской команде Себастьяна Феттеля, который завершает выступления за Ferrari по окончании сезона-2020.

До перехода в McLaren Сайнс выступал за Toro Rosso и Renault. Всего на счету испанца 102 гонки в Формуле-1 и одно попадание на подиум.

В 2019 году гонщик стал лучшим в средней группе пилотов и занял шестое место в общем зачете чемпионата мира.

Напомним, 12 мая стало известно, что Себастьян Феттель оставил Ferrari .

13 мая появилась информация, что в команде "Формулы-1" Ferrari Себастьяна Феттеля заменит Карлос Сайнс .

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