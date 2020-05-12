Четырехкратный чемпион "Формулы-1" покинул Ferrari

12 мая, 2020, 11:01

Четырехкратный чемпион мира по автогонкам "Формула-1" немец Себастьян Феттель покинул команду Ferrari

Об этом сообщает официальный сайт итальянской команды .

В Ferrari заявили, что Феттель покинет команду по окончании сезона-2020. Контракт немецкого пилота рассчитан до конца года, стороны решили не продлевать соглашение.

32-летний Феттель перешел в Ferrari в 2015 году с Red Bull. Немец провел за итальянскую команду 101-на гонку Гран-при, одержал 14 побед и дважды становился вице-чемпионом мира.

В 2010 - 2013 годах становился чемпионом мира на болиде Red Bull.

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