В Ferrari нашли замену четырехкратному чемпиону "Формулы-1"
13 мая, 2020, 08:51
В команде "Формулы-1" Ferrari четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля заменит испанец Карлос Сайнс
Об этом сообщает Motorsport.com.
Издание отмечает, что стороны близки к заключению сделки. Ferrari и пилоту McLaren осталось обсудить незначительные детали. Контракт с испанцем будет подписан в ближайшие дни.
25-летний Сайнс должен заменить в Ferrari Феттеля - четырехкратный чемпион мира объявил о том, что покинет команду по окончании сезона-2020.
Прошлый сезон стал для Сайнса лучшим в карьере. По итогам чемпионата мира он занял шестое место и стал первым пилотом за последние годы, который попал в топ-6, а не выступая в топ-командах.
- Напомним, 12 мая стало известно, что Себастьян Феттель оставил Ferrari.
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