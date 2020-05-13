В Ferrari нашли замену четырехкратному чемпиону "Формулы-1"

13 мая, 2020, 08:51

В команде "Формулы-1" Ferrari четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля заменит испанец Карлос Сайнс

Об этом сообщает Motorsport.com.

Издание отмечает, что стороны близки к заключению сделки. Ferrari и пилоту McLaren осталось обсудить незначительные детали. Контракт с испанцем будет подписан в ближайшие дни.

25-летний Сайнс должен заменить в Ferrari Феттеля - четырехкратный чемпион мира объявил о том, что покинет команду по окончании сезона-2020.

Прошлый сезон стал для Сайнса лучшим в карьере. По итогам чемпионата мира он занял шестое место и стал первым пилотом за последние годы, который попал в топ-6, а не выступая в топ-командах.

Напомним, 12 мая стало известно, что Себастьян Феттель оставил Ferrari.

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