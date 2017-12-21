Гройсман подтвердил, что IKEA выходит на украинский рынок
21 декабря, 2017, 20:55
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обнародовал информацию об официальном выходе компании IKEA на украинский рынок
Об этом премьер-министр написал в Facebook.
"Хорошая новость! Компания IKEA официально подтвердила выход на украинский рынок. Приветствую это решение! Уверен, все больше международных компаний инвестируют в Украину", - написал Гройсман.
- Ранее сообщалось, что IKEA подумывает о производстве мебели в Украине.
- 19 декабря сообщалось, что крупнейший в мире ритейлер товаров для дома шведская компания IKEA объявила о выходе на украинский рынок.
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