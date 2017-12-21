Гройсман подтвердил, что IKEA выходит на украинский рынок

21 декабря, 2017, 20:55

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обнародовал информацию об официальном выходе компании IKEA на украинский рынок

Об этом премьер-министр написал в Facebook.

"Хорошая новость! Компания IKEA официально подтвердила выход на украинский рынок. Приветствую это решение! Уверен, все больше международных компаний инвестируют в Украину", - написал Гройсман.