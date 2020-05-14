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Espreso.tvОбществоУ больного коронавирусом Пескова диагностировали двустороннюю пневмонию

У больного коронавирусом Пескова диагностировали двустороннюю пневмонию

В госпитализированного с коронавирусом COVID-19 пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова диагностировали двустороннюю пневмонию

Об этом сообщает российский Интерфакс.

По словам Пескова, он проходил тестирование на COVID-19 "практически в ежедневном режиме".

"Потом заболел один из моих коллег, с которыми я общался, и мне пришлось после 1 мая сесть на режим самоизоляции. Я перешел на домашний режим работы. И при этом я продолжал тестироваться. И вот тест показал положительный результат", - сказал пресс- секретарь Путина.

По его словам, сначала не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37 и "ломка", и после нескольких дней пребывания дома он уехал в больницу.

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"Как минимум надо убедиться, что нет угрозы для легких. Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя. Когда она двусторонняя, выбора нет. И здесь еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие ", - сказал Песков.

Он также признался, что заразил коронавирусом свою жену.

Напомним, 12 мая Песков заявил , что заразился коронавирусом и находится в больнице.

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