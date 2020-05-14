Суркис объяснил, почему карантин пойдет дисквалифицированному футболисту Беседину в пользу

14 мая, 2020, 12:14

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что благодаря карантину, дисквалифицированный за допинг футболист киевского клуба Артем Беседин получит шанс сыграть на Евро-2020

Об этом сообщает "Футбол 1" .

По словам Суркиса, благодаря тому, что чемпионат Европы из-за пандемии перенесли на 2021 год, Артем Беседин получит шанс сыграть на турнире за сборную Украины.

"С учетом того, что ЧЕ перенесли, а Беседин мечтает сыграть на Евро, ему карантин пошел на пользу. Никто не играет, все дома. Но Артему нужно будет доказать, что он достойный попасть в обойму команды Андрея Шевченко. У него будет еще полгода . Он потерпит еще пять месяцев, 19 октября начнет тренировочный процесс, а 19 декабря сможет играть ", - сказал Суркис.

Также он объяснил, почему "Динамо" не подавало апелляцию на решение УЕФА о дисквалификации Беседина на один год.

"Мы не подавали апелляцию, потому что согласны с этим решением. Беседин ни в чем не виноват, но мы знаем, что за такие вещи очень строго наказывают. Дисквалификация могла быть до четырех лет", - отметил Суркис.

20 декабря 2019 года выяснилось, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча против шведского "Мальме" .

25 февраля Артем Беседин получил за употребление допинга дисквалификацию на один год .

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