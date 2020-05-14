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Espreso.tvСпортСтало известно, когда возобновится чемпионат Украины по футболу

Стало известно, когда возобновится чемпионат Украины по футболу


фото: Getty Images
Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на " Трибуна ".

Матчи будут проводиться без зрителей, а сезон завершится 19 июля.

Сейчас в чемпионате Украины сыграно 23 тура. Лидирует "Шахтер", у которого 59 очков. Второй с 46 пунктами идет "Заря", "Динамо" столько же баллов и занимает третье место.

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