Стало известно, когда возобновится чемпионат Украины по футболу
14 мая, 2020, 14:02
Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на " Трибуна ".
Матчи будут проводиться без зрителей, а сезон завершится 19 июля.
Сейчас в чемпионате Украины сыграно 23 тура. Лидирует "Шахтер", у которого 59 очков. Второй с 46 пунктами идет "Заря", "Динамо" столько же баллов и занимает третье место.
- Напомним, 30 апреля президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что пойдет в суд , если чемпионат Украины по футбола не доигрывают из-за пандемии коронавируса.
- 5 мая "Динамо", "Шахтер" и еще несколько клубов поддержали идею доигрывание остальных матчей чемпионата Украины по футболу в Киеве.
- 14 мая стало известно, что в Министерстве здравоохранения планируют разрешить восстановить футбольные соревнования в Украине 30 мая .
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