Стало известно, когда возобновится чемпионат Украины по футболу

14 мая, 2020, 14:02

Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на " Трибуна ".

Матчи будут проводиться без зрителей, а сезон завершится 19 июля.

Сейчас в чемпионате Украины сыграно 23 тура. Лидирует "Шахтер", у которого 59 очков. Второй с 46 пунктами идет "Заря", "Динамо" столько же баллов и занимает третье место.