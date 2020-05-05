"Динамо" и "Шахтер" поддержали неожиданный формат конца сезона

5 мая, 2020, 09:19

"Динамо", "Шахтер" и еще несколько клубов поддержали идею доигрывания остальных матчей чемпионата Украины по футболу в Киеве

Об этом сообщил журналист телеканала "Футбол 1" Игорь Бурбас в twitter.

По его информации, премьер-лига рассмотрит вариант с доигрыванием чемпионата в двух городах. Первая шестерка будет соревноваться в Киеве, вторая - во Львове или Днепре.

"В четверг клубы УПЛ рассмотрят вариант завершить сезон в двух городах. "Динамо", "Шахтер", "Десна" и "Колос" за то, чтобы разыграть первую шестерку в Киеве. Здесь три полноценных арены. С коллективами нижнего эшелона не все так однозначно. Приоритет - доигрывать во Львове. Альтернатива - Днепр ", - написал Бурбас.

Сейчас в чемпионате Украины сыграно 23 тура. Лидирует "Шахтер", у которого 59 очков. Второй с 46 пунктами идет "Заря", "Динамо" столько же баллов и занимает третье место.

В четверг клубы УПЛ рассмотрят вариант завершить сезон в двух городах. Динамо, Шахтер, Десна и Колос за то, чтобы разыграть первую шестерку в Киеве. Здесь полноценных 3 арены. С коллективами нижнего эшелона не все так однозначно. Приоритет - доигрывать во Львове. Альтернатива - Днепр. - Igor Burbas (@iburbas) May 4, 2020

Напомним, 30 апреля президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что пойдет в суд , если чемпионат Украины по футболу не доиграют из-за пандемии коронавируса.

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