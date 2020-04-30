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Espreso.tvСпортСуркис угрожает судом, если чемпионат Украины по футболу не доиграют

Суркис угрожает судом, если чемпионат Украины по футболу не доиграют


фото: fcdynamo.kiev.ua
Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что пойдет в суд, если чемпионат Украины по футболу не доиграют из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает "Футбольный клуб" .

По словам Суркиса, чемпионат Украины можно было бы завершить по итогам первого этапа, в противном случае необходимо доиграть все 32 тура.

"В нашей премьер-лиге справедливо было бы или не начинать второй этап, подведя черту под первым, когда все сыграли друг с другом по два матча, или провести все предусмотренные регламентом 32 тура. В противном случае нам не избежать скандалов и судебных процессов , которые УЕФА, естественно, не нужны ", - сказал Суркис.

Однако, по его словам, стремление перезапустить сезон не должно ставить под угрозу человеческие жизни.

"Вместе с тем, горячее стремление перезапустить сезон не должно ставить под угрозу человеческие жизни. В конце концов, футбол - это всего лишь развлекательное мероприятие. Важно, чтобы к моменту выхода нашей любимой игры с карантина не росло число больных коронавирусом", - отметил Суркис.

Сейчас в чемпионате Украины сыграно 23 тура. Лидирует "Шахтер", у которого 59 очков. Второй с 46 пунктами идет "Заря", "Динамо" имеет столько же баллов и занимает третье место. Если такое турнирное положение будет зафиксировано, в Лигу чемпионов в следующем сезоне попадут "Шахтер" и "Заря", а "Динамо" сыграет в Лиге Европы.

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