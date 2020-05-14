Сдача экзаменов и защита дипломов: МОН дало методические рекомендации вузам
Соответствующее письмо МОН направило руководителям учебных заведений, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
Отмечается, что дистанционная коммуникация может осуществляться через средства коммуникации, встроенные в систему управления обучением (LMS), электронную почту, мессенджеры (Viber, Telegram и другие), видеоконференции (MS Teams, ZOOM, Google Meet, Skype и другие), форумы, чаты тому подобное.
МОН рекомендует заведениям использовать единый инструмент коммуникаций при проведении оценки и аттестации студентов.
Отмечается, что важно обеспечение надлежащего контроля, в частности использование авторизованного доступа к коммуникационным инструментам, фиксация времени начала и окончания выполнения студентом задачи, использование алгоритмов случайного выбора задач и тому подобное.
В методических рекомендациях есть алгоритмы проведения текущего и семестрового контроля, а также аттестации и ее документального сопровождения.
МОН предлагает заведениям проводить защиту квалификационных работ с использованием видеосвязи. А бумажный экземпляр квалификационной работы с собственноручной подписью соискателя может быть заранее направлен по почте экзаменационной комиссии, или же, при использовании в заведении электронного документооборота, электронный экземпляр, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.
- Напомним, Министерство образования изменило условия подачи документов абитуриентами для поступления в университеты.
- Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что высшие учебные заведения завершат нынешний учебный год дистанционно.
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