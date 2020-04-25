Студенты вузов завершат учебный год дистанционно, - МОН

25 апреля, 2020, 17:05

Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что высшие учебные заведения завершат нынешний учебный год дистанционно

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Мы предоставили рекомендательное письмо заведениям высшего образования по организации окончания учебного года. Учитывая сложившуюся ситуацию, окончание учебного года будет происходить дистанционно. И высшие учебные заведения должны быть готовы завершить учебный год", - сказала Мандзий.

Также она добавила, что период проведения сессий смещаться не будет.

"Преподаватели заведений сейчас работают со своими студентами дистанционно. И мы рекомендовали подойти организовано к окончанию учебного года и закончить его в предусмотренные сроки, организовать дистанционно сдачи экзаменов сессии. Если изменится эпидемиологическая ситуация и будет снято ограничение относительно возможности посещения учреждений высшего образования, то, безусловно, высшие учебные заведения смогут организовать сессию в аудиториях ", - отметила Мандзий.

Напомним, 15 апреля и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что в случае прекращения карантина в начале лета, ВНО проведут, начиная с 25 июня .

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