Вступление 2020: МОН изменило условия подачи документов абитуриентам

30 апреля, 2020, 16:51

Министерство образования изменило условия предоставления документов абитуриентами для поступления в университеты. Во время вступительной кампании абитуриенты, которые поступают на контрактное обучение, смогут дистанционно подать все пакеты документов, включая оригиналы

Об этом сообщил заместитель министра образования Егор Стадный во время онлайн-брифинга в Facebook.

Стадный отметил, что абитуриентам, поступающим на контрактное обучение, разрешено подавать документы дистанционно.

"Раньше нужно было очно подавать оригинал заявления подкрепленный его подписью. Для студентов, которые будут зачисляться на контрактные места мы делаем полностью дистанционную подачу таких документов. Отсканированные копии документов можно направлять университетам, чтобы избежать чрезмерного передвижения. Абитуриенты, зачисленные на бюджетные места смогут самостоятельно подать заявление, по одному человеку в определенный временной промежуток", - сообщил Стадный.

Также в МОН планируют продлить срок подачи оригиналов документов для бюджетников, а также разрешить подачу документов по почте.

"Мы планируем продлить срок приема оригиналов заявлений и позволить предоставление оригинала заявления с подписью почте", - отметил Стадный.

Напомним, 30 марта в Министерстве образования и науки сообщили о двух сценариях завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании в зависимости от продолжительности карантина.

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