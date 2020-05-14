Российский клуб заменит экс-тренера "Динамо" расистом

14 мая, 2020, 20:22

Новым главным тренером московского "Локомотива" станет Марк Николич, который заменит на этом посту Юрия Семина

Об этом сообщают российские СМИ.

Сербский специалист начал тренерскую карьеру в 29 лет. Когда Николич тренировал словенскую "Олимпию", то влип в расистский скандал.

Во время борьбы за чемпионство его команда проиграла в одном из матчей аутсайдеру. На 90-й минуте поединка счет сравнял игрок "Олимпии" Блессинг Элеке. Николич разозлился, потому что футболист праздновал гол слишком долго, и назвал его черным идиотом.

Слова специалиста попали на видео. Позже серб извинился, но все равно получил 7-матчевую дисквалификацию. Клуб под давлением руководства футбола Словении разорвал контракт с тренером.

Юрий Семин тренирует "Локомотив" начиная с 2016-го года, а до этого возглавлял команду трижды - с 1986-го по 1990-й год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й годы.

73-летний Семин тренировал киевское "Динамо" в 2008 - 2009 и 2010 - 2012 годах. Вместе с киевлянами он в 2009 году выиграл чемпионат Украины и дошел до полуфинала Кубка УЕФА, где динамовцы уступили будущему победителю турнира - "Шахтеру".

За свою тренерскую карьеру специалист также работал в сборной России, российских "Кубани", "Памире", "Анжи", московском "Динамо" и азербайджанской "Габале".