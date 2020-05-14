Поклонская соврала Гордону: ее адвокаты активно работают в Киеве, - прокуратура

Об этом Крым.Реалии сообщил заместитель начальника управления Прокуратуры АРК Борис Паращук.

"Это выстроена такая стратегия защиты. Она якобы не понимает, ничего не знает. Хотя адвокаты, с которыми она подписала договор лично, которые показывают договора о предоставлении правовой помощи, свидетельствует о том, что она знает, что происходит в Украине и в отношении своего преследования в Украине. Ее адвокаты приходят в органы предварительного расследования, в прокуратуру, в суд, знакомятся с материалами уголовного производства", - сказал Паращук.

По его словам, мотивация того, почему Поклонская является военным преступником, расписана в тех процессуальных документах, которые были направлены всеми возможными средствами связи, в том числе и в Генеральную прокуратуру России через Генеральную прокуратуру Украины.

"Однако Генпрокуратура России отказалась от сотрудничества, мотивируя это тем, что выполнение нашего запроса якобы может навредить суверенитету России", - отметил Паращук.

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