Поклонская соврала Гордону: ее адвокаты активно работают в Киеве, - прокуратура
Об этом Крым.Реалии сообщил заместитель начальника управления Прокуратуры АРК Борис Паращук.
"Это выстроена такая стратегия защиты. Она якобы не понимает, ничего не знает. Хотя адвокаты, с которыми она подписала договор лично, которые показывают договора о предоставлении правовой помощи, свидетельствует о том, что она знает, что происходит в Украине и в отношении своего преследования в Украине. Ее адвокаты приходят в органы предварительного расследования, в прокуратуру, в суд, знакомятся с материалами уголовного производства", - сказал Паращук.
По его словам, мотивация того, почему Поклонская является военным преступником, расписана в тех процессуальных документах, которые были направлены всеми возможными средствами связи, в том числе и в Генеральную прокуратуру России через Генеральную прокуратуру Украины.
"Однако Генпрокуратура России отказалась от сотрудничества, мотивируя это тем, что выполнение нашего запроса якобы может навредить суверенитету России", - отметил Паращук.
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- Ранее прокуратура АРК сообщила, что использует интервью Гордона с Поклонской в уголовном производстве против нее.
- Напомним, украинский журналист Дмитрий Гордон сделал интервью с Натальей Поклонской.
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