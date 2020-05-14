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Espreso.tvОбщество"Антиколомойский" закон: сразу два проекта постановлений блокируют подписание документа

"Антиколомойский" закон: сразу два проекта постановлений блокируют подписание документа


фото: kmu.gov.ua
В Верховной Раде Украины зарегистрированы два проекта постановлений, блокирующие подписание антиколомойского закона о банках председателем парламента и президентом

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Так, до рассмотрения постановлений в сессионном зале подписание закона заблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского.

В частности, на сайте ВР зарегистрирован 2 проекта постановлений №№2571-д-П - 2571-д-П1 "Об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 13.05.2020 года о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Авторы документов - внефракционный Антон Поляков и нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

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  • Напомним, накануне Верховная Рада приняла так называемый "антиколомойський" закон о банках (№2571-д "О внесении изменений в законы Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности") во втором чтении. За него проголосовали 270 народных депутатов.
  • Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ.

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