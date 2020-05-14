Правительство разрешило работу непродовольственных рынков

14 мая, 2020, 15:28

Кабинет министров Украины разрешил открыть непродовольственные рынки в рамках ослабления карантина

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства в четверг, 14 мая, об этом говорится на правительственном портале.

Отмечается, что сегодня состоялось внеочередное заседание Кабмина, на котором внесли изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года, позволяющие восстановить работу непродовольственных рынков.

Так, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения позволят восстановить полное торговое обслуживание населения.

"Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов. Решение вступит в силу после опубликования", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рамках смягчения карантина в Украине могут открыться непродовольственные рынки, но при соблюдении определенных условий.

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