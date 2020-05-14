"Со всеми мерами безопасности": Зеленский предложил открыть непродовольственные рынки
14 мая, 2020, 14:55
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рамках смягчения карантина в Украине могут открыться непродовольственные рынки, но при соблюдении определенных условий
Об этом он заявил на совещании с представителями правительства, передает пресс-служба ОП.
Отмечается, что на совещании поднимали вопрос открытия непродовольственных рынков.
"Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", - отметил Зеленский.
- Напомним, в Украине в рамках ослабление карантина открыли 640 агропродовольственных рынков .
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