Послы Большой семерки приветствовали принятие "антиколомойського" закона
Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте в Группе поддержки послов G7 в Украине.
"Послы стран G7 приветствуют Верховную Раду и руководство страны с принятием законодательства в отношении банков, которое укрепит экономику Украины и будет способствовать углублению международных экономических и торговых связей", - сказано в заявлении.
The G7 Ambassadors congratulate the Rada and Administration on passing banking legislation that will strengthen Ukraine's economy and promote deeper international economic and commercial ties.- G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) May 13, 2020
Принятие "антиколомойського" закона ранее приветствовал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
Накануне Верховная Рада приняла законопроект о банках (№2571-д "О внесении изменений в законы Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности") во втором чтении. За него проголосовали 270 народных депутатов.
Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ.
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