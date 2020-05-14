Послы Большой семерки приветствовали принятие "антиколомойського" закона

14 мая, 2020, 12:02

Послы стран "Группы семи", в которую входят США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония, приветствовали принятие Верховной Радой так называемого "антиколомойського закона" о банках

Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте в Группе поддержки послов G7 в Украине.

"Послы стран G7 приветствуют Верховную Раду и руководство страны с принятием законодательства в отношении банков, которое укрепит экономику Украины и будет способствовать углублению международных экономических и торговых связей", - сказано в заявлении.

The G7 Ambassadors congratulate the Rada and Administration on passing banking legislation that will strengthen Ukraine's economy and promote deeper international economic and commercial ties. - G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) May 13, 2020

Принятие "антиколомойського" закона ранее приветствовал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Накануне Верховная Рада приняла законопроект о банках (№2571-д "О внесении изменений в законы Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности") во втором чтении. За него проголосовали 270 народных депутатов.

Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ.