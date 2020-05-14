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Espreso.tvОбществоПослы Большой семерки приветствовали принятие "антиколомойського" закона

Послы Большой семерки приветствовали принятие "антиколомойського" закона


фото: reuters
Послы стран "Группы семи", в которую входят США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония, приветствовали принятие Верховной Радой так называемого "антиколомойського закона" о банках

Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте в Группе поддержки послов G7 в Украине.

"Послы стран G7 приветствуют Верховную Раду и руководство страны с принятием законодательства в отношении банков, которое укрепит экономику Украины и будет способствовать углублению международных экономических и торговых связей", - сказано в заявлении.

Принятие "антиколомойського" закона ранее приветствовал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Накануне Верховная Рада приняла законопроект о банках (№2571-д "О внесении изменений в законы Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности") во втором чтении. За него проголосовали 270 народных депутатов.

Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ.

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