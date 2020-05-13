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Espreso.tvОбществоЕвросоюз приветствует принятие "антиколомойского" закона

Евросоюз приветствует принятие "антиколомойского" закона


фото: glavnoe.ua
Европейский Союз приветствует принятие Верховной Радой законопроекта о банках

Об этом глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас написал в своем Twitter.

"Евросоюз приветствует принятие Верховной Радой законопроекта по банковскому урегулированию. Это жизненно необходимая мера для защиты публичных финансов и украинских налогоплательщиков, для экономической стабильности, прозрачности, верховенства права и продолжения финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и ЕС", - отметил посол.

Сегодня Верховная Рада приняла законопроект о банках (№2571-д "О внесении изменений в законы Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности") во втором чтении. За него проголосовали 270 народных депутатов.

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