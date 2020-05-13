Евросоюз приветствует принятие "антиколомойского" закона

13 мая, 2020, 13:56

Европейский Союз приветствует принятие Верховной Радой законопроекта о банках

Об этом глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас написал в своем Twitter.

"Евросоюз приветствует принятие Верховной Радой законопроекта по банковскому урегулированию. Это жизненно необходимая мера для защиты публичных финансов и украинских налогоплательщиков, для экономической стабильности, прозрачности, верховенства права и продолжения финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и ЕС", - отметил посол.

Сегодня Верховная Рада приняла законопроект о банках (№2571-д "О внесении изменений в законы Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности") во втором чтении. За него проголосовали 270 народных депутатов.