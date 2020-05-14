На Житомирщине будут собирать плазму крови людей, которые выздоровели от COVID-19

14 мая, 2020, 19:40

Житомирский областной центр крови собирать плазму крови от людей, переболевших коронавирусом, для изготовления антител

Об этом сообщает Житомирский областной совет.

Отмечается, что Житомирский областной центр крови будет собирать плазму крови от людей, которые переболели коронавирус. Сейчас в мире и в Украине применяются различные методы для лечения больных коронавирусом.

"В частности, используют плазму крови людей, переболевших коронавирусом. В плазме находятся антитела, которые способствуют более быстрому выздоровлению больных COVID-19. Поэтому мы начинаем проект, в рамках которого центр крови будет собирать плазму у людей, которые выздоровели от коронавируса, для изготовления антител - иммуноглобулина G, что в дальнейшем поможет в лечении COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за пандемии COVID-19 и введение карантинных мероприятий количество доноров в области с марта уменьшилась на 30-35%.

Сейчас в центре крови больше всего не хватает тромбоцитов, которые нужны для лечения онкогематологических заболеваний.

Фото: сайт Житомирской ОГА

Напомним, в Днипре начнется сбор плазмы крови людей, которые вылечились от коронавируса, для производства инновационных лекарств в борьбе против СOVID-19.

На Харьковщине начинается работа по сбору донорской плазмы от пациентов, которые вылечились от коронавируса, для изготовления лекарственных средств.

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