На Житомирщине будут собирать плазму крови людей, которые выздоровели от COVID-19
Об этом сообщает Житомирский областной совет.
Отмечается, что Житомирский областной центр крови будет собирать плазму крови от людей, которые переболели коронавирус. Сейчас в мире и в Украине применяются различные методы для лечения больных коронавирусом.
"В частности, используют плазму крови людей, переболевших коронавирусом. В плазме находятся антитела, которые способствуют более быстрому выздоровлению больных COVID-19. Поэтому мы начинаем проект, в рамках которого центр крови будет собирать плазму у людей, которые выздоровели от коронавируса, для изготовления антител - иммуноглобулина G, что в дальнейшем поможет в лечении COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за пандемии COVID-19 и введение карантинных мероприятий количество доноров в области с марта уменьшилась на 30-35%.
Сейчас в центре крови больше всего не хватает тромбоцитов, которые нужны для лечения онкогематологических заболеваний.
Фото: сайт Житомирской ОГА
- Напомним, в Днипре начнется сбор плазмы крови людей, которые вылечились от коронавируса, для производства инновационных лекарств в борьбе против СOVID-19.
- На Харьковщине начинается работа по сбору донорской плазмы от пациентов, которые вылечились от коронавируса, для изготовления лекарственных средств.
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