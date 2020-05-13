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Espreso.tvОбществоВ Харьковской области будут собирать донорскую плазму пациентов, которые вылечились от коронавируса

В Харьковской области будут собирать донорскую плазму пациентов, которые вылечились от коронавируса

На Харьковщине начинается работа по сбору донорской плазмы от пациентов, которые вылечились от коронавируса, для изготовления лекарственных средств

Об этом на пресс-конференции сказала директор Харьковского центра заготовки и переработки плазмы "Харьков-Плазма" Галина Сироштан, передает " Укринформ ".

"В Харьковской области начинается уникальная акция, которая предложена на территории Украины компанией "Биофарма". Компания вошла в альянс мировых фармацевтических компаний и планирует изготовить лекарственные средства на основе донорской плазмы от пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Люди, которые находились на лечении и в которых был подтвержден коронавирус, может прийти в наше заведение и сдать плазму. Мы к этой работе уже готовы ", - сказала Сироштан.

По ее словам, компания будет производить иммуноглобулин - белок крови, который уже содержит антитела к COVID-19.

Сироштан отметила, что "Биофарма" создала телефонную линию (0800-600-003) для потенциальных доноров, позвонив на которую, можно узнать, как подготовиться к донорству и куда надо обращаться.

Доноров обследовать, а также проводить специальные тесты, "чтобы определить титр антител, которые сформировались у конкретного человека". Само же производство лекарственных средств растянется во времени на 6-7 месяцев.

"Плазма крови не сразу пойдет на завод. Она будет обследована. Пройдет карантинизацию, а это 6 месяцев. И только после этого будет направлена производителю. Поэтому уже сейчас важно начать сбор", - отметила Сироштан.

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