В Харьковской области будут собирать донорскую плазму пациентов, которые вылечились от коронавируса
Об этом на пресс-конференции сказала директор Харьковского центра заготовки и переработки плазмы "Харьков-Плазма" Галина Сироштан, передает " Укринформ ".
"В Харьковской области начинается уникальная акция, которая предложена на территории Украины компанией "Биофарма". Компания вошла в альянс мировых фармацевтических компаний и планирует изготовить лекарственные средства на основе донорской плазмы от пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Люди, которые находились на лечении и в которых был подтвержден коронавирус, может прийти в наше заведение и сдать плазму. Мы к этой работе уже готовы ", - сказала Сироштан.
По ее словам, компания будет производить иммуноглобулин - белок крови, который уже содержит антитела к COVID-19.
Сироштан отметила, что "Биофарма" создала телефонную линию (0800-600-003) для потенциальных доноров, позвонив на которую, можно узнать, как подготовиться к донорству и куда надо обращаться.
Доноров обследовать, а также проводить специальные тесты, "чтобы определить титр антител, которые сформировались у конкретного человека". Само же производство лекарственных средств растянется во времени на 6-7 месяцев.
"Плазма крови не сразу пойдет на завод. Она будет обследована. Пройдет карантинизацию, а это 6 месяцев. И только после этого будет направлена производителю. Поэтому уже сейчас важно начать сбор", - отметила Сироштан.
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