В Днепре начнется сбор плазмы крови людей, которые выздоровели от COVID-19 - Филатов

7 мая, 2020, 15:56

В Днепре начнется сбор плазмы крови людей, которые вылечились от коронавируса, для производства инновационных лекарств в борьбе против СOVID-19

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов в Facebook.

"Достигнута договоренность с фармацевтической компанией "Биофарма", которая начнет в Днепре сбор плазмы крови людей, которые вылечились от коронавируса. Донорам выплатят по 1 тыс. грн за каждую сдачу", - сказал Филатов.

Он пояснил, что собранная плазма необходима для производства инновационных лекарств в борьбе против коронавируса, которые разрабатывает международный альянс крупных фармакологических компаний.

Подробности Филатов пообещал в ближайшее время.

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