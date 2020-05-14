Главному тренеру сборной Германии запретили посещать матчи чемпионата
14 мая, 2020, 19:46
Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей, поэтому главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не сможет присутствовать на трибунах
Об этом сообщает Bild.
Количество людей, которые смогут присутствовать на матче, будет ограничено, поэтому на поединках смогут присутствовать только представители клубов, лиги и сотрудники телевидения.
Лидером чемпионата Германии является "Бавария", которая в 25 матчах набрала 55 очков. Ближайшими преследователями мюнхенцев являются дортмундская "Боруссия" (51), "Лейпциг" (50), менхенгладбахская "Боруссия" (49) и "Байер" (47).
- Напомним, 6 мая правительство Германии дало разрешение на возобновление сезона в Бундеслиге во второй половине мая.
- 8 мая немецкая Бундеслига официально объявила о восстановлении национального чемпионата, первый матч состоится 16 мая.
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