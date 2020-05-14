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Espreso.tvСпортЕсть подозрение, что Усик был завербован спецслужбами РФ, - волонтер Гай

Есть подозрение, что Усик был завербован спецслужбами РФ, - волонтер Гай


фото: Getty Images
Украинский волонтер Мирослав Гай высказал предположение, что боксер Александр Усик мог быть завербован российскими спецслужбами

Об этом он заявил в эфире 5 канала .

По мнению Гая, Усик мог быть сознательно или бессознательно завербован российскими спецслужбами для проведения информационно-психологических операций.

"Имея определенный опыт в противодействии информационно-психологическим операциям Российской Федерации, у меня есть подозрение, что Усик сознательно или бессознательно был завербован спецслужбами РФ. Это никакое не обвинение, это не значит, что он какой-то специальный агент. Может, он бессознательно. Но я не думаю, что он совсем глухой человек, чтобы не понимать, к чему приводят его заявления ", - сказал Гай.

Также он осудил съемки в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскрес!".

"Я не знаком с ним лично и не знаю его как человека. Но однозначно могу сказать, что не уважаю его поступок - съемки в этом абсолютно пропагандистском ролике", - добавил Гай.

  • Напомним, 5 мая боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик появились в российском фильме о православной церкви и заявили о своем положительном отношении к России.

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