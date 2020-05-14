Есть подозрение, что Усик был завербован спецслужбами РФ, - волонтер Гай
Об этом он заявил в эфире 5 канала .
По мнению Гая, Усик мог быть сознательно или бессознательно завербован российскими спецслужбами для проведения информационно-психологических операций.
"Имея определенный опыт в противодействии информационно-психологическим операциям Российской Федерации, у меня есть подозрение, что Усик сознательно или бессознательно был завербован спецслужбами РФ. Это никакое не обвинение, это не значит, что он какой-то специальный агент. Может, он бессознательно. Но я не думаю, что он совсем глухой человек, чтобы не понимать, к чему приводят его заявления ", - сказал Гай.
Также он осудил съемки в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскрес!".
"Я не знаком с ним лично и не знаю его как человека. Но однозначно могу сказать, что не уважаю его поступок - съемки в этом абсолютно пропагандистском ролике", - добавил Гай.
- Напомним, 5 мая боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик появились в российском фильме о православной церкви и заявили о своем положительном отношении к России.
- 7 мая Василий Ломаченко и Александр Усик были внесены в базу "Миротворца" из-за отрицания российской агрессии, манипулирования общественным мнением и участие в пропагандистских акциях России.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-