Ломаченко и Усика внесли в базу "Миротворец"

7 мая, 2020, 14:05

Боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик были внесены в базу за отрицание российской агрессии, манипулирование общественным мнением и участие в пропагандистских акциях России

Профайлы украинских боксеров Ломаченко и Усика появились на сайте "Миротворец".

В профайлах обоих спортсменов значится, что они снялись в пропагандистском фильме РПЦ вместе с россиянами.

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"Повторяя кремлевские тезисы о единонародности, отвергая российскую агрессию и отрицая независимость украинского православия от контроля России (страна-агрессор) РПЦ, они встали на сторону предателей Украины", - указано в заявлении "Миротворца".

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Также редакторы "Миротворца" напомнили Ломаченко видео с российскими спецназовцами о "силе православного духа".

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