Ломаченко и Усика внесли в базу "Миротворец"
Профайлы украинских боксеров Ломаченко и Усика появились на сайте "Миротворец".
В профайлах обоих спортсменов значится, что они снялись в пропагандистском фильме РПЦ вместе с россиянами.
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"Повторяя кремлевские тезисы о единонародности, отвергая российскую агрессию и отрицая независимость украинского православия от контроля России (страна-агрессор) РПЦ, они встали на сторону предателей Украины", - указано в заявлении "Миротворца".
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Также редакторы "Миротворца" напомнили Ломаченко видео с российскими спецназовцами о "силе православного духа".
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