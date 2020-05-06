Ломаченко снялся с Усиком в фильме РПЦ и заявил, что россияне, украинцы и белорусы - единый народ

6 мая, 2020, 08:32

Боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик снялись в российском фильме о православной церкви и высказались о своем отношении к России

Фильм "Здравствуй, брат! Христос Воскрес" появился на YouTube-канале монастыря Русской православной церкви Корсунская пустынь.

В частности, Василий Ломаченко рассказал о своем отношении к России и признался, что всегда считал россиян, украинцев и белорусов единым народом.

"По сути мы являемся одним народом. Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь. У меня не было понятия, что это другие люди или другая страна, граница какая-то. Я все время думал о том, что мы - единый народ. мы все - православные христиане, и мы живем все на одной земле, а сегодня нам пытаются подменить принципы и веру", - сказал Ломаченко.

Напомним, в январе Василий Ломаченко опубликовал в Instagram видео с российскими спецназовцами, которое прославляет "силу православного духа".

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