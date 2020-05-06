 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛомаченко снялся с Усиком в фильме РПЦ и заявил, что россияне, украинцы и белорусы - единый народ

Ломаченко снялся с Усиком в фильме РПЦ и заявил, что россияне, украинцы и белорусы - единый народ


фото: facebook
Боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик снялись в российском фильме о православной церкви и высказались о своем отношении к России

Фильм "Здравствуй, брат! Христос Воскрес" появился на YouTube-канале монастыря Русской православной церкви Корсунская пустынь.

В частности, Василий Ломаченко рассказал о своем отношении к России и признался, что всегда считал россиян, украинцев и белорусов единым народом.

"По сути мы являемся одним народом. Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь. У меня не было понятия, что это другие люди или другая страна, граница какая-то. Я все время думал о том, что мы - единый народ. мы все - православные христиане, и мы живем все на одной земле, а сегодня нам пытаются подменить принципы и веру", - сказал Ломаченко.

  • Напомним, в январе Василий Ломаченко опубликовал в Instagram видео с российскими спецназовцами, которое прославляет "силу православного духа".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 мая, 2020 среда

5 мая, 2020 вторник

больше новостей

6 мая, 2020 среда

5 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать