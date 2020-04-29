"Милан" погонит чемпиона мира, который болел коронавирусом
29 апреля, 2020, 18:47
Итальянский "Милан" хочет избавиться от испанского голкипера Пепе Рейна, который недавно переболел коронавирусом
Об этом сообщает Calciomercato.
Итальянский топ-клуб хочет отпустить 37-летнего вратаря из-за высокой заработной платы, который зарабатывает 3 млн евро в год.
За свою карьеру Пепе Рейна успел поиграть за "Барселону", английский "Ливерпуль", немецкий "Баварию" и итальянские "Милан" и "Наполи". Голкипер побеждал на ЧМ-2010 и дважды выигрывал чемпионат Европы (2008 и 2012 гг.). Этой зимой испанец перешел из "Милана" в английскую "Астон Виллу" на правах аренды.
- 31 марта Пепе Рейна рассказал, что из-за коронавируса не мог нормально дышать почти 25 минут .
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-