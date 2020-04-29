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Espreso.tvСпорт"Милан" погонит чемпиона мира, который болел коронавирусом

"Милан" погонит чемпиона мира, который болел коронавирусом


фото: Getty Images
Итальянский "Милан" хочет избавиться от испанского голкипера Пепе Рейна, который недавно переболел коронавирусом

Об этом сообщает Calciomercato.

Итальянский топ-клуб хочет отпустить 37-летнего вратаря из-за высокой заработной платы, который зарабатывает 3 млн евро в год.

За свою карьеру Пепе Рейна успел поиграть за "Барселону", английский "Ливерпуль", немецкий "Баварию" и итальянские "Милан" и "Наполи". Голкипер побеждал на ЧМ-2010 и дважды выигрывал чемпионат Европы (2008 и 2012 гг.). Этой зимой испанец перешел из "Милана" в английскую "Астон Виллу" на правах аренды.

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