"Милан" погонит чемпиона мира, который болел коронавирусом

29 апреля, 2020, 18:47

Итальянский "Милан" хочет избавиться от испанского голкипера Пепе Рейна, который недавно переболел коронавирусом

Об этом сообщает Calciomercato.

Итальянский топ-клуб хочет отпустить 37-летнего вратаря из-за высокой заработной платы, который зарабатывает 3 млн евро в год.

За свою карьеру Пепе Рейна успел поиграть за "Барселону", английский "Ливерпуль", немецкий "Баварию" и итальянские "Милан" и "Наполи". Голкипер побеждал на ЧМ-2010 и дважды выигрывал чемпионат Европы (2008 и 2012 гг.). Этой зимой испанец перешел из "Милана" в английскую "Астон Виллу" на правах аренды.