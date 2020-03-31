Не мог дышать 25 минут: чемпион мира по футболу рассказал о симптомах коронавируса
Об этом сообщает Corriere dello Sport.
"Я был изолирован сразу после первых симптомов. Температура, сухой кашель, постоянная головная боль, слабость... Было страшно, когда в течение 25 минут не хватало воздуха, как будто мое горло внезапно сжалось и воздух не мог больше поступать. Первые шесть или восемь дней я провел в комнате", - рассказал Рейна.
За свою карьеру испанский вратарь успел поиграть за "Барселону", английский "Ливерпуль", немецкую "Баварию" и итальянские "Милан" и "Наполи". 37-летний голкипер побеждал на ЧМ-2010 и дважды выигрывал чемпионат Европы (2008 и 2012 гг.). Этой зимой Пепе Рейна перешел из "Милана" в английскую "Астон Виллу" на правах аренды.
- Напомним, 30 марта стало известно, что 66-летний главный тренер стамбульского "Галатасарая" Фатих Терим оправился от коронавируса.
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