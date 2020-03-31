Не мог дышать 25 минут: чемпион мира по футболу рассказал о симптомах коронавируса

31 марта, 2020, 18:14

Известный испанский голкипер Пепе Рейна рассказал, что из-за коронавируса не мог нормально дышать почти 25 минут

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

"Я был изолирован сразу после первых симптомов. Температура, сухой кашель, постоянная головная боль, слабость... Было страшно, когда в течение 25 минут не хватало воздуха, как будто мое горло внезапно сжалось и воздух не мог больше поступать. Первые шесть или восемь дней я провел в комнате", - рассказал Рейна.

За свою карьеру испанский вратарь успел поиграть за "Барселону", английский "Ливерпуль", немецкую "Баварию" и итальянские "Милан" и "Наполи". 37-летний голкипер побеждал на ЧМ-2010 и дважды выигрывал чемпионат Европы (2008 и 2012 гг.). Этой зимой Пепе Рейна перешел из "Милана" в английскую "Астон Виллу" на правах аренды.

Напомним, 30 марта стало известно, что 66-летний главный тренер стамбульского "Галатасарая" Фатих Терим оправился от коронавируса.