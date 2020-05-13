Ждите указа президента, - Данилов о продлении запрета российских соцсетей

13 мая, 2020, 18:23

Совет национальной безопасности и обороны Украины уже рассмотрел вопрос о продлении запрета российских соцсетей в Украине

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии "Радио Свобода".

"СНБО уже все сделала, ждите указ президента", - сказал Данилов.

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