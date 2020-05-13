Ждите указа президента, - Данилов о продлении запрета российских соцсетей
13 мая, 2020, 18:23
Совет национальной безопасности и обороны Украины уже рассмотрел вопрос о продлении запрета российских соцсетей в Украине
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии "Радио Свобода".
"СНБО уже все сделала, ждите указ президента", - сказал Данилов.
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По инициативе фракции "Голос" в Верховной Раде собрали 156 подписей для проведения внеочередного заседания для рассмотрения постановления о продлении санкций в отношении российских медиаресурсов, в частности относительно запрета соцсетей .
- Указ президента Зеленского о продлении санкций против российских социальных сетей ожидается 14 мая.
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