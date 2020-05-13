"Голос" собрал подписи для проведения еще одной внеочередной Рады
13 мая, 2020, 15:17
По инициативе фракции "Голос" в Верховной Раде собрали 156 подписей для проведения внеочередного заседания для рассмотрения постановления о продлении санкций в отношении российских медиаресурсов, в частности о запрете соцсетей
Об этом сообщил народный депутат "Голоса" Роман Лозинский в Facebook
"156 подписей из 150 необходимых - собрано! Сегодня утром объявил о начале сбора подписей народных депутатов для проведения внеочередного заседания парламента. Все для того, чтобы решить только один вопрос и защитить страну от кибервойск агрессора ... Дальше - регистрация в аппарате ВР", - написал он.
- Указ президента Зеленского о продлении санкций против российских социальных сетей ожидается 14 мая.
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-