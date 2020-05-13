 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Голос" собрал подписи для проведения еще одной внеочередной Рады

"Голос" собрал подписи для проведения еще одной внеочередной Рады


фото: ukrinform
По инициативе фракции "Голос" в Верховной Раде собрали 156 подписей для проведения внеочередного заседания для рассмотрения постановления о продлении санкций в отношении российских медиаресурсов, в частности о запрете соцсетей

Об этом сообщил народный депутат "Голоса" Роман Лозинский в Facebook

"156 подписей из 150 необходимых - собрано! Сегодня утром объявил о начале сбора подписей народных депутатов для проведения внеочередного заседания парламента. Все для того, чтобы решить только один вопрос и защитить страну от кибервойск агрессора ... Дальше - регистрация в аппарате ВР", - написал он.

  • Указ президента Зеленского о продлении санкций против российских социальных сетей ожидается 14 мая.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 мая, 2020 среда

больше новостей

13 мая, 2020 среда

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать