"Голос" собрал подписи для проведения еще одной внеочередной Рады

13 мая, 2020, 15:17

Об этом сообщил народный депутат "Голоса" Роман Лозинский в Facebook

"156 подписей из 150 необходимых - собрано! Сегодня утром объявил о начале сбора подписей народных депутатов для проведения внеочередного заседания парламента. Все для того, чтобы решить только один вопрос и защитить страну от кибервойск агрессора ... Дальше - регистрация в аппарате ВР", - написал он.