Указ Зеленского о блокировании соцсетей РФ ожидают 14 мая, - нардепка-"слуга" Кравчук
13 мая, 2020, 14:27
Указ президента Зеленского о продлении санкций против российских социальных сетей и ожидается 14 мая
Об этом Укринформу сообщила заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Да, эту информацию депутатам подтвердил секретарь СНБО Данилов, завтра (14 мая, - ред.) ожидаем этот указ", - отметила Кравчук.
- Председатель СБУ Баканов предлагает СНБО продлить запрет российских соцсетей еще на три года.
- Комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять проект постановления, которым предлагается продление запрета на российские соцсети.
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