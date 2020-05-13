Зарплаты врачам: Аваков напомнил Степанову об уголовной ответственности за невыплаты
Об этом сообщает "Украинская правда".
Инцидент произошел на заседании правительства 13 мая.
Министр здравоохранения Степанов отчитался премьеру Денису Шмыгалю о том, что заработная плата врачам в объеме 300% выплачена в 18 областях страны.
По его словам, до конца дня ожидались соответствующие решения за подписью глав ОГА тех шести областей, из которых не отчитались о выплате зарплат. Министр Степанов заверил, что правительство сделало все возможное.
Читайте также: Врачам в Почаеве выплатили зарплату только после вмешательства журналистов
Премьер-министр отметил, что выплаты медикам - его прямая ответственность, но Степанов начал оправдываться:
"Я не отказываюсь от этих вещей, я это делаю, но (у каждого своя ответственность)"
Читайте также: 1 июля медикам будут на 50% увеличены зарплаты, - Степанов
На что премьер ответил:
"Давайте без "но". Несем за это ответственность. Надо будет кадровые решения принимать, - давайте их принимать - для тех, кто не выполняет. Но на контроле оно должно стоять. Лично у вас."
На это глава МЗ заявил: "Больше на контроле чем у меня, оно не стоит ни у кого"
В этот момент в диалог вмешался Аваков:
"В разрезе того, что вы сказали ... Максим Владимирович, действующее законодательство предусматривает: если есть невыплаты заработной платы или задержка - это уголовная ответственность. Поэтому я жду выводов, которые вам поручил господин премьер-министр."
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-