Зарплаты врачам: Аваков напомнил Степанову об уголовной ответственности за невыплаты

13 мая, 2020, 16:43

13 мая на заседании правительства министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил главе МЗ Максиму Степанову об уголовной ответственности за невыплаты заработных плат врачам

Об этом сообщает "Украинская правда".

Инцидент произошел на заседании правительства 13 мая.

Министр здравоохранения Степанов отчитался премьеру Денису Шмыгалю о том, что заработная плата врачам в объеме 300% выплачена в 18 областях страны.

По его словам, до конца дня ожидались соответствующие решения за подписью глав ОГА тех шести областей, из которых не отчитались о выплате зарплат. Министр Степанов заверил, что правительство сделало все возможное.

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Премьер-министр отметил, что выплаты медикам - его прямая ответственность, но Степанов начал оправдываться:

"Я не отказываюсь от этих вещей, я это делаю, но (у каждого своя ответственность)"

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На что премьер ответил:

"Давайте без "но". Несем за это ответственность. Надо будет кадровые решения принимать, - давайте их принимать - для тех, кто не выполняет. Но на контроле оно должно стоять. Лично у вас."

На это глава МЗ заявил: "Больше на контроле чем у меня, оно не стоит ни у кого"

В этот момент в диалог вмешался Аваков:

"В разрезе того, что вы сказали ... Максим Владимирович, действующее законодательство предусматривает: если есть невыплаты заработной платы или задержка - это уголовная ответственность. Поэтому я жду выводов, которые вам поручил господин премьер-министр."

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