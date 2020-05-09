Врачам в Почаеве выплатили зарплату только после вмешательства журналистов

9 мая, 2020, 14:33

Председатель Кременецкой районного совета Владимир Стефанский вынужден был с помощью телевизионного эфира обращаться к главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко, чтобы медикам из города Почаев срочного погасили задолженность по заработной плате

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на тернопольский сайт новостей Терен.

На покрытие задолженности по зарплате почаевским медикам за март выделили 277 тыс. грн.

"Все-таки четвертая власть имеет вес. Сегодня 277 тыс грн выделено распоряжением председателя Тернопольской ОГА на зарплату почаевским медикам. Это доплата за март персоналу, который работал с короновирусными больными", - пояснил Стефанский.

При этом ему дважды пришлось обращаться к Ляшко. И только на второй раз, после того как он выступил на одном из канале, деньги пошли в Почаев.

"Или его (Ляшко, - ред.) неправильно информируют, или он сознательно дает недостоверную информацию", - отметил Стефанский.

В Кременецком районе больше всего официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на Тернопольщине.

Основным источник заболеваемости там является Почаевская лавра, которой сейчас распоряжается церковь Московского патриархата в Украине.

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