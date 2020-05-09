1 июля медикам будет на 50% увеличено зарплаты, - Степанов

9 мая, 2020, 11:30

Министерство здравоохранения Украины будет инициировать внесение изменений в госбюджет для увеличения зарплат медицинским работникам с 1 июля

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге в субботу, 9 мая 2020 года, передает Еспресо.TV .

"Сейчас мы рассчитаем все тщательно, до каждой цифры, и подавать соответствующее предложение о внесении изменений в госбюджет для того, чтобы мы смогли поднять зарплату до 50% нашим медработникам, начиная с 1 июля", - отметил он.

По предварительным расчетам, для этого нужно 11 млрд грн.

По мнению Степанова, повышение зарплат медработникам также положительно скажется на качестве оказания медицинской помощи пациентам.

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