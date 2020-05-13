13 мая, 2020, 11:15

В Южной Корее после смягчения карантина произошла новая вспышка коронавируса, заразились 119 человек

Об этом сообщает Yonhap .

Как сообщается, 69 случаев обнаружили в самом Сеуле. Также известно о 23 больных в Кёнгидо, 15 - в Инчхоне, пяти - в провинции Северный Чхунчонг, четырех - в Пусане и по одному в провинциях Северная Джолла, Южный Ксенсан и Чеджу.

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"В Сеуле зафиксировали еще одну вспышку инфекции, связанную с ночными клубами в сеульском микрорайоне Итаевон, что привело к 119 случаях заболевания по всей стране", - говорится в сообщении ..

Напомним, в Южной Корее всего 10962 инфицированных коронавируса.

Ранее в Южной Корее коронавирус подтвердили у 141 человека, которые ранее выздоровели от инфекции.