В Южной Корее коронавирусом повторно заразились более 140 человек
Об этом сообщает CNN.
По данным региональных Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи, у всех пациентов повторно диагностировали COVID-19. На данный момент KCDC проводит расследование по поводу причин повторного инфицирования людей.
Отмечается, что большинство экспертов считают маловероятным, что кто-то может повторно заразиться коронавирусом через такое короткое время после выздоровления. Одним из объяснений называют проблемы с тестированием или разное количество вирусной РНК в организме.
KCDC изучает образцы пациентов, чтобы определить, могут ли их случаи быть заразными.
Сейчас в Южной Корее зафиксировано 10 613 случаев заражения коронавируса. От инфекции умерли 299 больных COVID-19.
Напомним, корейские исследователи смогли определить 38 антител, которые способны нейтрализовать коронавирус. Положительные свойства этих антител могут быть применены для лечения больных.
Также сообщалось, что Южная Корея намерена выпустить препарат против коронавируса в 2021 году .
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-