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Espreso.tvОбществоВ Южной Корее коронавирусом повторно заразились более 140 человек

В Южной Корее коронавирусом повторно заразились более 140 человек


фото: reuters
В Южной Корее коронавирус подтвердили у 141 пациента, которые ранее выздоровели от инфекции

Об этом сообщает CNN.

По данным региональных Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи, у всех пациентов повторно диагностировали COVID-19. На данный момент KCDC проводит расследование по поводу причин повторного инфицирования людей.

Отмечается, что большинство экспертов считают маловероятным, что кто-то может повторно заразиться коронавирусом через такое короткое время после выздоровления. Одним из объяснений называют проблемы с тестированием или разное количество вирусной РНК в организме.

KCDC изучает образцы пациентов, чтобы определить, могут ли их случаи быть заразными.

Сейчас в Южной Корее зафиксировано 10 613 случаев заражения коронавируса. От инфекции умерли 299 больных COVID-19.

Напомним, корейские исследователи смогли определить 38 антител, которые способны нейтрализовать коронавирус. Положительные свойства этих антител могут быть применены для лечения больных.

Также сообщалось, что Южная Корея намерена выпустить препарат против коронавируса в 2021 году .

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