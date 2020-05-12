ВОЗ предупредила об опасности вспышки COVID-19 после ослабления карантина

12 мая, 2020, 09:03

Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможной вспышке коронавируса из-за ослабления карантина без надлежащей подготовки

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Предупреждение поступило на фоне ослабления карантина во Франции и Бельгии, а также возобновления занятий в школах Нидерландов и планов Великобритании возобновить работу экономики.

В ВОЗ предупредили, что без постоянного тестирования и отслеживания контактов зараженных лиц страны, выходят из карантина, могут столкнуться с мощной новой волной заболеваний.

"Я очень обеспокоен тем, что некоторые страны настроены на езду вслепую в течение следующих нескольких месяцев", - сказал директор международной организации по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

О росте заболеваний COVID-19 после ослабления карантина уже сообщили Южная Корея и Германия.

Во Франции после выхода из карантина число заражений по сравнению с предыдущими сутками удвоилось, а смертность возросла в 4 раза - до 263 случаев.

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