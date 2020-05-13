Шмыгаль: Украина рассчитывает на $ 10 млрд поддержки от международных партнеров

13 мая, 2020, 16:53

Международные финансовые организации и другие партнеры могут предоставить Украине более $ 10 млрд - это зависит от результатов переговоров Украины с МВФ

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ .

"Переговоры непростые ... Мы находимся на этапе, близком к подписанию меморандома и получения первого транша. Надеемся, что до конца мая мы выйдем на подписание документов и получение первого транша", - отметил Шмыгаль.

По его словам, успех в переговорах с МВФ повлияет на возможность получения Украиной средств от других партнеров.

В общем Шмыгаль надеется получить более 10 млрд долл. финансовой поддержки для Украины от различных финансовых институтов и международных организаций, в том числе МВФ и европейских структур, а также от стран-партнеров.

Получение этого финансирования, по мнению премьер-министра, важно, чтобы в следующем году иметь рост экономики на 7%.

"Чрезвычайно важно двигаться вперед и получать эти средства", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также отчитался о средствах, которые уже поступили в Украину.

"Поступили первые деньги ... Мы получили часть несвязанного финансового кредита от Германии. Общий объем помощи - 1,4 млрд грн в течение последних двух лет. Ожидаем следующие 190 тыс. евро от Германии. Это будет отраслевая поддержка - на борьбу с коронавирусом, на поддержку бизнеса ", - сказал Шмыгаль.

Напомним, недавно в результате совместных переговоров Украины и Международного валютного фонда решено отказаться от ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и переключиться на 18-месячную программу stand by.

Украина надеется подписать новый меморандум с Международным валютным фондом до конца мая, ранее сообщил Шмыгаль.