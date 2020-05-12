Шмыгаль рассчитывает на подписание меморандума между Украиной и МВФ до конца мая
Об этом говорится в сообщении на правительственном портале по итогам переговоров премьер-министра Дениса Шмыгаля с канцлером Германии Ангелой Меркель.
На переговорах с Меркель украинский премьер выразил надежду, что сотрудничество с МВФ по программе Stand-by, которая сейчас обсуждается, позволит получить $5 млрд, из которых $3,5 млрд будут направлены в госбюджет-2020.
"Это не только финансовая поддержка. Это залог получения средств от других международных финансовых организаций и показатель того, что мы находимся на пути системных реформ", - отметил Шмыгаль.
Он также выразил надежду, что меморандум о сотрудничестве с МВФ будет подписано до конца мая.
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Напомним, недавно в результате совместных переговоров Украины и Международного валютного фонда решено отказаться от ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и переключиться на 18-месячную программу stand by.
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