Шмыгаль рассчитывает на подписание меморандума между Украиной и МВФ до конца мая

12 мая, 2020, 17:17

Украина надеется подписать новый меморандум с Международным валютным фондом до конца мая

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале по итогам переговоров премьер-министра Дениса Шмыгаля с канцлером Германии Ангелой Меркель.

На переговорах с Меркель украинский премьер выразил надежду, что сотрудничество с МВФ по программе Stand-by, которая сейчас обсуждается, позволит получить $5 млрд, из которых $3,5 млрд будут направлены в госбюджет-2020.

"Это не только финансовая поддержка. Это залог получения средств от других международных финансовых организаций и показатель того, что мы находимся на пути системных реформ", - отметил Шмыгаль.

Он также выразил надежду, что меморандум о сотрудничестве с МВФ будет подписано до конца мая.

Напомним, недавно в результате совместных переговоров Украины и Международного валютного фонда решено отказаться от ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и переключиться на 18-месячную программу stand by.