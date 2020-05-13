 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоШмыгаль назвал "фейком" ограничение выезда украинцев за границу

Шмыгаль назвал "фейком" ограничение выезда украинцев за границу


фото: reuters
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал фейком и ложью информацию об ограничении правительством выезда украинских граждан на работу за границу

Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил во время часа вопросов к правительству, передает Еспресо.TV.

"Об ограничении выезда - это фейк и ложь. Никаких ограничений правительство не устанавливал", - сказал Шмыгаль.

Читайте также: Кастовое общество. Как власть создает проблемы работникам и хранит олигархов

Премьер-министр отметил, что сейчас ведутся переговоры с правительствами европейских стран, чтобы обеспечить соцгарантии для украинских работников в случае их выезда на сезонные работы.

Шмыгаль подчеркнул, что только теперь Украина получила возможность "на равных вести диалог" о защите "интересов наших людей" в Европе.

"Речь идет лишь о заботе о наших гражданах", - заявил Денис Шмыгаль.

Он пояснил трехмесячные контракты как условие для работодателей из Европы желанием Украины прекратить импорт-экспорт коронавируса.

  • Напомним, 29 апреля авиакомпании "Международные авиалинии Украины" запретили выполнить рейс с украинскими работниками по маршруту Киев - Лондон

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 мая, 2020 среда

больше новостей

13 мая, 2020 среда

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать