Шмыгаль назвал "фейком" ограничение выезда украинцев за границу
Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил во время часа вопросов к правительству, передает Еспресо.TV.
"Об ограничении выезда - это фейк и ложь. Никаких ограничений правительство не устанавливал", - сказал Шмыгаль.
Читайте также: Кастовое общество. Как власть создает проблемы работникам и хранит олигархов
Премьер-министр отметил, что сейчас ведутся переговоры с правительствами европейских стран, чтобы обеспечить соцгарантии для украинских работников в случае их выезда на сезонные работы.
Шмыгаль подчеркнул, что только теперь Украина получила возможность "на равных вести диалог" о защите "интересов наших людей" в Европе.
"Речь идет лишь о заботе о наших гражданах", - заявил Денис Шмыгаль.
Он пояснил трехмесячные контракты как условие для работодателей из Европы желанием Украины прекратить импорт-экспорт коронавируса.
- Напомним, 29 апреля авиакомпании "Международные авиалинии Украины" запретили выполнить рейс с украинскими работниками по маршруту Киев - Лондон
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти