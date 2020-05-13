Шмыгаль назвал "фейком" ограничение выезда украинцев за границу

13 мая, 2020, 11:43

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал фейком и ложью информацию об ограничении правительством выезда украинских граждан на работу за границу

Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил во время часа вопросов к правительству, передает Еспресо.TV.

"Об ограничении выезда - это фейк и ложь. Никаких ограничений правительство не устанавливал", - сказал Шмыгаль.

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Премьер-министр отметил, что сейчас ведутся переговоры с правительствами европейских стран, чтобы обеспечить соцгарантии для украинских работников в случае их выезда на сезонные работы.

Шмыгаль подчеркнул, что только теперь Украина получила возможность "на равных вести диалог" о защите "интересов наших людей" в Европе.

"Речь идет лишь о заботе о наших гражданах", - заявил Денис Шмыгаль.

Он пояснил трехмесячные контракты как условие для работодателей из Европы желанием Украины прекратить импорт-экспорт коронавируса.

Напомним, 29 апреля авиакомпании "Международные авиалинии Украины" запретили выполнить рейс с украинскими работниками по маршруту Киев - Лондон

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